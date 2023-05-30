Москва, 30 мая, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный объявлен в розыск в России по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе розыска МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

«Залужный Валерий Федорович. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе без уточнения статьи.

Как ранее сообщило ИА Регнум, 30 мая Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Какая именно статья ему вменяется, не уточняется.

Глава СК Александр Бастрыкин ранее заявил, что Следственный комитет с 2014 года возбудил 2406 уголовное дело против действий ВСУ, в том числе 1752 дела из-за обстрелов на территории ДНР и ЛНР. Он уточнил, что среди фигурантов уголовных дел числятся 115 лиц из состава командиров и руководства ВСУ, а также министерства обороны Украины.

Бастрыкин добавил, что в результате преступных действий украинских военных с 2014 года в Донбассе погибли 4,9 тыс. человек, а 8,8 тыс. мирных жителей получили ранения.