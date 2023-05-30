Ростов-на-Дону, 30 мая, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил дело после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону, где погибла женщина и пострадали 18 человек. Об этом 30 мая сообщил региональный СК в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Следственный отдел Кировского района Ростова-на-Дону возбудил уголовное дело по статье п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Сотрудники СК выехали на место происшествия для выполнения я всех необходимых следственных действий.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая региональное МЧС сообщило, что примерно в 16:45 произошло обрушение трибуны на Гребном канале. ЧП произошло на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону. Трибуна обрушилась во время соревнования школьников по футболу. Предварительно, причиной ЧП стала непогода.

Глава Минспорта Ростовской области Самвел Аракелян уточнил, что число пострадавших при опрокидывании трибуны со зрителями на Гребном канале в Ростове-на-Дону увеличилось до 18 человек, среди них десять детей. Ещё одна женщина погибла. Пострадавшие госпитализированы: одна в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.