Москва, 30 мая, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с украинскими беспилотниками, попавшими в жилые дома в Москве утром 30 мая. Он заявил, что странам Европы стоит подумать о том, кого они спонсируют, так как Киев предпринимает решительно бесчеловечные методы.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Киевское нацистское руководство принимает решения, которые все больше и больше не оставляют сомнения в том, что они используют террористические методы и, следовательно, являются террористами. Нам нужно использовать и этот полностью подходящий термин наравне с терминами «нацист» и «сатанист»», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни отметил и то, что США используют ярлык «террорист» напропалую, не разбираясь, но почему-то не в случае с Украиной.

«Штаты вечно вешают ярлык террориста на любого без суда и следствия, а у нас тут явные доказательства террористической деятельности. Странам Европы тоже необходимо бы задуматься о том, кого они спонсируют и на каких условиях предоставляют вооружение», — заявил Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, атака дронов на Москву произошла утром 30 мая в жилых домах в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За медицинской помощью обратились два человека.

В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, взрывы, которые жители нескольких районов Московской области слышали утром, были звуками работы систем противовоздушной обороны.

Как заявили в Министерстве обороны, в атаке, совершённой утром 30 мая на Москву и область киевским режимом, задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Три дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки БПЛА на Москву.

Министерство иностранных дел России решительно осудило осуществлённые ВСУ попытки террористических атак по Москве и Московской области. Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью.