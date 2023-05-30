Москва, 30 мая, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с украинскими беспилотниками, попавшими в жилые дома в Москве утром 30 мая. Он заявил, что странам Европы стоит подумать о том, кого они спонсируют, так как Киев предпринимает решительно бесчеловечные методы.

Кадыров заявил, что киевский режим использует террористические методы
Иван Шилов ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

«Киевское нацистское руководство принимает решения, которые все больше и больше не оставляют сомнения в том, что они используют террористические методы и, следовательно, являются террористами. Нам нужно использовать и этот полностью подходящий термин наравне с терминами «нацист» и «сатанист»», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни отметил и то, что США используют ярлык «террорист» напропалую, не разбираясь, но почему-то не в случае с Украиной.

«Штаты вечно вешают ярлык террориста на любого без суда и следствия, а у нас тут явные доказательства террористической деятельности. Странам Европы тоже необходимо бы задуматься о том, кого они спонсируют и на каких условиях предоставляют вооружение», — заявил Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, атака дронов на Москву произошла утром 30 мая в жилых домах в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За медицинской помощью обратились два человека.

В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, взрывы, которые жители нескольких районов Московской области слышали утром, были звуками работы систем противовоздушной обороны.

Как заявили в Министерстве обороны, в атаке, совершённой утром 30 мая на Москву и область киевским режимом, задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Три дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки БПЛА на Москву.

Министерство иностранных дел России решительно осудило осуществлённые ВСУ попытки террористических атак по Москве и Московской области. Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью.