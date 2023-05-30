Москва, 30 мая, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Чемпион Советского союза по футболу Юрий Гаврилов находится в реанимации после инсульта. Об этом, как сообщил ТАСС, рассказал сын бывшего футболиста Василий Гаврилов.

(сс) Дмитрий Садовников Юрий Гаврилов.

«Да, Юрий Васильевич Гаврилов в реанимации. Пока информации никакой нет, инсульт. Надеемся, что все будет нормально», — сказал Гаврилов-младший.

Юрию Гаврилову 3 мая исполнилось 70 лет. Он выступал на позиции полузащитника. Футболист дважды становился чемпионом СССР в 1976 году в составе московского «Динамо» в 1979 в составе «Спартака». В составе сборной страны спортсмен забил 10 мячей в 47 матчах.