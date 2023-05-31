Москва, 31 мая, 2023, 07:18 — ИА Регнум. За период январь–апрель 2023 г. компания «Московский картофель» выпустила на 66% больше пачек чипсов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики «Московский картофель»

«Производством продуктов питания в Москве занимается более 200 предприятий, на которых трудятся свыше 50 тысяч человек. Компании выпускают широкий спектр изделий — от колбас до конфет, а также постоянно расширяют представленную продуктовую линейку и увеличивают объемы производства», — подчеркнул Овчинский. Он отметил, что за первые четыре месяца 2023 г. «Московский картофель» выпустил на 4,8 млн пачек чипсов больше, чем за январь–апрель 2022 г.

Рост выпуска стал возможен благодаря расширению рынка сбыта и продуктовой линейки. Так, с начала года «Московский картофель» добавил в ассортимент девять новых вкусов, включая вкус дижонской горчицы, белых грибов в сливочном соусе и маринованных огурцов.

Компания работает на рынке с 1963 года. Всего в ассортименте «Московского картофеля» 23 вкуса чипсов на плоской и рифленой базе. Предприятие реализует свою продукцию как на внутреннем рынке, так и на экспорт в Беларусь, Узбекистан, Армению, Молдавию и другие страны.