Судак, Крым, 30 мая, 2023, 19:46 — ИА Регнум. В средней общеобразовательной судакской школе № 4 им. Героя Советского Союза В. Л. Савельева 26 мая прошла встреча учителей, представителей школьного движения «Орлята России» и других активных учащихся с делегацией во главе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, сообщила ИА Регнум пресс-служба «Тавриды».

Пресс-служба Тавриды Сергей Кириенко

Пресс-служба Тавриды Сергей Кириенко

В рамках встречи учащиеся изъявили желание присоединиться к команде «Таврида. АРТ» и статью частью большой творческой семьи. Так, основная концепция сотрудничества — создание профильных классов под эгидой «Тавриды» с углублённым изучением классического гуманитарного образования и творческих индустрий.

«Академия «Меганом» даст новые возможности не только для молодежи от 18 до 35 лет, но и для тех, кто только в начале своего пути… В Академию к нам постоянно будут приезжать мастера и эксперты и мы вполне можем сделать так, чтобы они посещали вашу школу, проводили различные мастер-классы, делились опытом. Мы можем приглашать вас туда, возможен и формат, когда вы вместе со слушателями Академии участвуете в каких-то проектах», — сказал Сергей Кириенко.

Директор школы Юлия Собко заявила, что один из вариантов, который очень хотят дети, — это создание социально-педагогических профильных классов, которые позволят благодаря взаимодействию с «Тавридой» уже в старшей школе получать образование творческой направленности.

Пресс-служба Тавриды Директор школы Юлия Собко

В рамках обзорной экскурсии по школе гостям представили проекты, а также познакомили с инициативами в рамках сотрудничества проекта «Таврида. АРТ» и «Росмолодёжь».

Пресс-служба Тавриды Школьники судакской школы

Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин поделился новостью об открытии на базе Академии творческих индустрий «Меганом» первичного отделения Российского движения школьников «Движения первых». Он также пригласил школьников судакской школы № 4 на арт-шествие по территории «Тавриды» в рамках фестиваля молодого искусства, который пройдет с 17 по 21 августа на площадке арт-кластера.

«Таврида. АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Она входит в федеральный проект «Молодёжь России» в рамках нацпроекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2023 году по распоряжению президента Владимира Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодёжно-просветительский курорт.