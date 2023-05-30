Осло, 30 мая, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Руководство НАТО решило направить дополнительно 700 военнослужащих в Косово, для усиления международных сил KFOR, отвечающих за стабильность в регионе. Об этом 30 мая объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Силы НАТО в Косове примут все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность всего населения края», — сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО выберут ещё один батальон, который будет находиться в состоянии повышенной готовности на случай необходимости снова усилить контингент НАТО в Косове.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация в Косово 29 мая обострилась до того, что в регионе начались стычки между проживающими там сербами и правоохранителями самопровозглашённой республики. Жители городов Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток, где в подавляющем количестве живёт сербское население, против того, что мэрами родов стали косовары, несмотря на то, что большинство граждан отказалась голосовать на выборах.

Сербы пытались прорваться в здания администрации в городах, чтобы заставить мэров уйти в отставку, но силы KFOR не позволили этого сделать. В результате противостояния натовские военнослужащие атаковали мирных жителей. Ранения получили 52 серба и 41 представитель KFOR.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что натовский контингент не просто продемонстрировал непрофессионализм, а сам спровоцировал насилие и эскалацию ситуации.