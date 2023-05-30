Москва, 30 мая, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Электромагнитные устройства для борьбы с БПЛА, известные как антидроновые ружья или «дронобойки», имеют одну существенную особенность, рассказал ИА Регнум общественный деятель и руководитель движения «Дронница» Алексей Чадаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Так, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) можно условно разделить на две категорииК К первой относятся те, которые управляются операторами и ограничиваются полётом на десятки километров. Ко второй категории следует отнести беспилотники, изначально запрограммированные на преодоление расстояния в сотни километров для достижения конечной цели.

Антидронновые ружья могут вполне успешно справляться с беспилотниками, управляемыми дистанционно в режиме реального времени.

«Но при противодействии тем БПЛА, которые действуют на основе заложенной программы, они бесполезны», — констатировал специалист.

Украинские беспилотники, атаковавшие гражданские объекты в Москве и Подмосковье, не относились к тем, что управлялись дистанционно по радио, полагает руководитель Координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов.

«Эти дроны летели без всякого радиоуправления, либо по инерциальной системе наведения, либо по GPS, либо ориентируясь на сигналы станций сотовой связи, каковых в Москве довольно-таки много», — высказал мнение эксперт в комментарии ИА Регнум.

Подавление таких БПЛА при помощи антидроновых ружей бесполезно, полагает Любимов.

Так эксперты прокомментировали сообщения о том, что сотрудников столичной полиции вооружили ружьями для подавления беспилотников. Такую информацию передал ТАСС в сообщении об усиленных мерах безопасности в поселении Московское (Новая Москва).

Если речь идёт об изначально запрограммированных беспилотниках, то они неуязвимы для ручных электромагнитных «дронобоек» — но они вполне могут стать добычей современных мощных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые стоят на вооружении войск ПВО, отметил Чадаев.

«Если удачно срабатывают средства РЭБ, то запрограммированный беспилотник может сбиться с курса и в конечном итоге врезаться в препятствие, не имеющее отношение к его цели, — указал специалист. — Таким препятствием может быть что угодно, в том числе высотное здание или просто ветви дерева».

Если антидроновые ружья могут оказаться неэффективными, то другие усиленные меры, упомянутые ТАСС (патрулирование улиц, выборочная проверка автомашин), безусловно, необходимы, подчеркивают специалисты по безопасности.

Украина перешла к открытым террористическим атакам, подтверждением чему стал налёт дронов на гражданские объекты 30 мая — и противодействие этим атакам должно носить комплексный характер, сказал ИА Регнум генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов.

«Вся нормативная база по противодействию им содержится в законе «О противодействии терроризму», — напоминает Ворожцов. — В каждом регионе должны «включаться» соответствующие антитеррористические комиссии. Структура их определена в законе. И каждая структура обеспечения безопасности РФ, а не только полиция, обязаны выполнять свою функцию».

Исходная ключевая роль принадлежит ВС России. В их задачи, входят и глубинная разведка с целью выявления центров, где замышляются эти диверсии, и маршруты доставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и места их развертывания, а также их уничтожение с использованием различных средств ПВО, указал Ворожцов.

Министерство обороны Российской Федерации Солдаты ВС России

Отдельная большая роль отводится ФСБ, для выявления возможных наводчиков, информаторов и прочих подельников террористов.

Также особая ответственность сейчас лежит на войсках Росгвардии, которые «отвечают за охрану и оборону особо важных государственных объектов, в том числе оборонного значения», — продолжает собеседник. Ворожцов напомнил, что в распоряжении Росгвардии также должны находится средства ПВО.

На МВД, помимо прочего, возложена задача борьбы с паническими настроениями — в данном случае, с ложной информацией о количестве «прилётов» и масштабе последствий.

С другой стороны, для информирования правоохранительных органов и спецслужб съёмки пролета беспилотников, конечно же, по-своему важны, добавил собеседник ИА Регнум.

Утром 30 мая Москву и её западные пригороды атаковали беспилотники. По сообщению Миноброны, в нападении участвовали восемь дронов самолетного типа. Все они были поражены: пять сбиты комплексом «Панцирь», и три подавлены средствами РЭБ. Целью предпринятой киевским режимом террористической атаки были гражданские объекты, подчеркнул министр обороны Сергей Шойгу. Столичный мэр Сергей Собянин сообщил о незначительных разрушениях нескольких жилых домов. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

Президент Владимир Путин, комментируя нападение, назвал её актом терроризма. Президент подчеркнул, что российские войска, в отличие от ВСУ, осуществляют только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры.