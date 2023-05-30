Ростов-на-Дону, 30 мая, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Число пострадавших при опрокидывании трибуны со зрителями на Гребном канале в Ростове-на-Дону увеличилось до 18 человек, среди них десять детей. Об этом 30 мая сообщил глава Минспорта Ростовской области Самвел Аракелян.

mchs. gov.ru МЧС публикует кадры с места обрушения трибуны в Ростове-на-Дону.

«Пострадали восемь взрослых, одна женщина, к сожалению, погибла», — сообщил он.

Остальные пострадавшие госпитализированы: одна в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Также в результате ЧП пострадали десять детей.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая МЧС по региону сообщило, что примерно в 16:45 произошло обрушение трибуны на Гребном канале. К тому моменту было известно об одной погибшей женщине и семи пострадавших детях. ЧП произошло на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону. Трибуна обрушилась во время соревнования школьников по футболу. Предварительно, причиной ЧП стала непогода.