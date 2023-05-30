Москва, 30 мая, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал предложение гендиректора компании «Экстра синема» Петра Чиряева оснастить дома культуры в малых городах и сёлах кинозалами. Об этом сообщило ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин 30 мая посетил культурно-образовательный кластер в центре «Зотов». Чиряев продемонстрировал ему цифровой проектор, адаптированный для показов в сельских условиях. Глава компании предложил с помощью этого оборудования обустроить кинозалы в малых городах и сёлах. Всего таких залов насчитали порядка 20 тысяч.

«Это то, что нужно. Отличная идея», — сказал Путин.

Российский лидер также поддержал предложение Чиряева запустить государственную программу кинофикации сельских территорий. По мнению гендиректора, это будет способствовать укреплению культурного и технологического суверенитета страны.

«Полностью согласен и поддерживаю», — ответил президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в январе 2023 года поручил министерству культуры обеспечить показ документального кино о специальной военной операции на Украине и борьбе с распространением неонацистской идеологии. Он также поручил Минкульту заняться патриотическими документальными фильмами.