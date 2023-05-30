Мелитополь, 30 мая, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Мелитополе в Запорожской области. Там сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 30 мая сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«ПВО России отработало по летящим на мирный город ракетам», — говорится в сообщении.

Как заявил Рогов, в городе прозвучала серия взрывов, один из которых был очень мощный и объёмный.

По предварительной информации, причиной взрывов в Мелитополе стала попытка украинских военных нанести ракетный удар по городу.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 мая украинские военные обстреляли из тяжёлого вооружения посёлок Михайловка в Запорожской области. Владимир Рогов уточнил, что ВСУ в третий раз нанесли удар по школе, также в результате обстрела получил повреждения газопровод. В результате обстрела ВСУ посёлка Михайловка в Запорожской области 29 мая погиб мирный житель и ещё один пострадал. Всего по городу зафиксировали четыре прилёта. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.