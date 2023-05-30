Хемниц, Германия, 30 мая, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Легковое авто протаранило группу детского сада на одной из улиц города Хемниц. Инцидент, в котором пострадали девять человек, включая семерых детей, произошёл 30 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным местной полиции, Toyota налетела на бордюр, из-за чего 83-летний водитель потерял управление и выехал на пешеходную часть, где как раз в этот момент шли дети.

«По имеющимся данным, семеро детей получили ранения: двое (девочка 4 лет и мальчик 5 лет) — тяжелые и пятеро (девочка 3 лет, мальчик 5 лет, девочка 6 лет, мальчик 6 лет и девочка 6 лет) — легкие. Кроме того, легкие ранения получили две воспитательницы (34 и 40 лет)», — процитировали РИА Новости заявление полиции.

О похожем ДТП в России ИА Регнум сообщало ранее. Так, в Ярославской области нетрезвый водитель сбил на тротуаре двоих детей. Трагедия произошла 10 апреля около 20:20 мск на Волжской набережной в Рыбинске: 29-летний местный житель, управлявший Ford Mondeo, выехал на тротуар и наехал на детей 2013 и 2015 годов рождения. После этого мужчина поспешил скрыться с места ДТП, но его оперативно задержали.