Москва, 30 мая, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Атака Москвы и области украинскими дронами — это провокация и попытка Киева эскалировать конфликт, а также желание напрямую подключить армию НАТО для предотвращения краха режима Зеленского. Такое заявление в беседе с «Известия» сделал участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

(сс) United Union Иван Вилибор Синчич.

«Этой провокацией Украина пытается эскалировать и расширить <конфликт>, напрямую подключить армии НАТО, надеясь, что это предотвратит крах режима Зеленского. Запад, который на самом деле контролирует действия Украины, должен понять, что в конце концов необходимо прекратить огонь и начать переговоры», — считает Синчич.

Он сравнил атаку беспилотников на жилые дома в Москве и области с налётом дронов на Кремль ночью 3 мая. Также представитель Хорватии обратил внимание на огромный разрыв в военных возможностях между Москвой и Киевом, которые показала неудачная атака БПЛА утром 30 мая.

«Крайне неудачная атака беспилотников по российской столице ещё раз доказывает гигантский разрыв в военных возможностях между Россией и Украиной, поддерживаемой НАТО. Вероятно, это попытка возмездия, но разве тогда не должны они быть нацелены на военные объекты, а не на гражданские?» — задался вопросом Синчич.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 мая Москву и область атаковали беспилотники ВСУ. В Министерстве обороны России заявили, что в нападении участвовали восемь дронов самолетного типа. Все они были поражены: пять сбиты комплексом «Панцирь», а ещё три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что целью предпринятой киевским режимом террористической атаки дронами в Москве были гражданские объекты. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о незначительных разрушениях нескольких жилых домов в результате атаки. Расследованием фактов падения беспилотников на здания в Москве занимается Следственный комитет.

Президент России Владимир Путин, комментируя нападение, заявил, что предпринятая Украиной атака — это террористическая деятельность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что атака дронов стала реакцией украинской стороны на удары российской армии по одному из центров принятия решений. Он напомнил, что масштабный удар по Украине состоялся 28 мая.

Сенатор России от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что атака украинских беспилотников на Москву — это акт бессилия Киева. Цеков уточнил, что Россия обладает возможностями сторицей ответить врагу за его атаки на свою столицу.