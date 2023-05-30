Вашингтон, 30 мая, 2023, 18:54 — ИА Регнум. В США известно об атаке беспилотников на столицу России, совершенной 30 мая. В Белом доме устанавливают детали. Об этом сказано в заявлении Совета по национальной безопасности, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом

«Мы видели новости и все еще собираем информацию о случившемся. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — процитировало агентство заявление Совета.

Также в Совбезе отметили, что США продолжают вести работу по оказанию поддержки Украине, в том числе предоставляя ей оборудование и ведя необходимое обучение в целях «возвращения» утраченных территорий.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 мая ряд районов Москвы и Московской области атаковали беспилотники. Получили незначительные повреждения несколько домов на улице Атласова в Новой Москве, на Ленинском проспекте и на улице Профсоюзной. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, серьёзно пострадавших в результате падения дронов нет, медпомощь понадобилась лишь двум гражданам, госпитализация им не понадобилась. По факту атаки дронов Следственный комитет России возбудил уголовное дело о совершении террористического акта.

О том, что предпринятая Киевом атака беспилотников на мирные объекты Москвы и Подмосковья является актом терроризма, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что российские войска осуществляют только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, в то время как удары по жилым зданиям в Москве, совершенные ВСУ, являются попыткой запугивания граждан России.

С осуждением атаки украинских дронов на Москву выступили и в Европе. Так, депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани в ходе слушаний в Европейском парламенте заявил, что страны коллективного Запада постепенно теряют контроль над стратегией властей Украины. Однако ранее они обещали не поддерживать нападения Киева на российскую территорию.