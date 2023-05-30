Приштина, Сербия, 30 мая, 2023, 18:51 — ИА Регнум. США потребовали вывести косовскую полицию с севера Косова и Метохии. Об этом 30 мая заявил посол США Джеффри Ховенир. Его цитирует портал Kosovo online.

EPA/GEORGI LICOVSKI/ТАСС Полиция Косово в Лепосавиче

«Мы считаем, что присутствие косовской полиции в зданиях, в которые они ворвались, очень провокационно», — заявил Ховенир.

По словам дипломата, США потеряли энтузиазм по продвижению Косова на евро-атлантическом пути из-за эскалации конфликта на севере края. При этом он заявил, что Приштина не согласовывала с американской стороной действия по захвату административных зданий на севере Косова.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая на севере Косова вспыхнули столкновения между полицейскими и сербскими демонстрантами, пытавшимися проникнуть в здания администраций в ряде муниципалитетов. При этом военнослужащие KFOR атаковали протестующих в городе Звенчане. Они применили против демонстрантов более 30 светошумовых гранат.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стычках с силовиками получили ранения 52 серба. В свою очередь, газета La Repubblica распространила информацию о том, что в ходе указанных столкновений пострадал 41 военнослужащий KFOR.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 мая заявила, что на фоне обострения конфликта в Косове необходимы решительные шаги по деэскалации, а не какие-либо полумеры. Захарова уточнила, что первоначальной задачей в этом вопросе продолжает оставаться создание в крае Сообщества сербских муниципалитетов в его исконном виде, что было закреплено десять лет назад в письменных договоренностях властей Сербии и Косово под гарантии ЕС.