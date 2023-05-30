Москва, 30 мая, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Россия закроет с 1 июля канцелярию посольства в финском Лаппеенранте. 30 мая в МИД РФ был вызван посол Финляндии, которого уведомили о решении российской стороны.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Помимо канцелярии, с 1 июля Россия отзывает согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Также будет сокращено консульское присутствие Финляндии в России, так как не соответствует нынешнему состоянию отношений. Ответственность за это полностью лежит на Хельсинки, подчеркнули в МИД.

«Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанес серьезный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений», — говорится в сообщении ведомства.

Так, напомнили в МИДе, по инициативе финской стороны свернут двусторонний политдиалог, разрушено многоплановое торгово-экономическое сотрудничество, разорвана сеть побратимских связей городов и регионов, приграничного взаимодействия, прекращено авиационное и железнодорожное сообщение.

Кроме того, Финляндия отказалась от традиционной политики неучастия в военных союзах и вступила в блок НАТО, который не скрывает своей антироссийской направленности. Министерство указало, что Финляндия создаёт препятствия для нормального функционирования российских как загранучреждений, так и компаний.

Регулярно осуществляются провокационные и угрожающие безопасности сотрудников российских дипмиссий выходки, которые не способны пресечь власти Финляндии, добавили в МИДе.

«В этих условиях, включая введенный финскими властями запрет с осени 2022 года на въезд в страну по шенгенским туристическим визам и прекращение их оформления, российской стороной на данном этапе принято решение о сокращении с Финляндией взаимного консульского присутствия, поскольку оно не соответствует текущему уровню российско-финляндских отношений. Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне», — указано в заявлении.

25 мая Россия отозвала согласие на деятельность шведского генерального консульства в Санкт-Петербурге и уведомила, что с 1 сентября прекращает работу своего генконсульства в шведском Гётеборге. Кроме того, персонами non grata были объявлены пять шведских дипломатов, в том числе три сотрудника аппарата атташе по вопросам обороны.

Как сообщало ИА Регнум, посол Швеции в Москве Малена Мард вызвана в МИД РФ из-за конфронтационного курса в отношении России. Ей объявили об ответных мерах Москвы. 26 апреля глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что из страны будут высланы пять российских дипломатов.