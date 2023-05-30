Очаков, Украина, 30 мая, 2023, 18:51 — ИА Регнум. В городе Очаков в Николаевской области Украины прогремели взрывы. Об этом во вторник, 30 мая, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробностей случившегося источник не привёл. Прозвучали ли перед взрывами сигналы воздушной тревоги, также неизвестно.

Местные власти пока не комментировали информацию.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах в Очакове. прозвучавших в феврале этого года. Конкретные данные также отсутствовали.

В ночь на 30 мая взрывы также раздались в Киеве. По данным местных источников, их предвещали сирены воздушной тревоги. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в городе сработала система противовоздушной обороны. Очевидцы рассказали, что взрывы звучали на протяжении нескольких часов. Также они уточняли, что звуки взрывов доносились из Голосеевского и Святошинского районов города, а проспект Науки перекрывали. Кроме Киева, режим воздушной тревоги объявляли в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.