Москва, 30 мая, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Территорией, которая называется Украиной, в последние годы руководил Запад, который создал там антироссию. Об этом на выставке, посвященной креативной экономике, 30 мая заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как сказал президент, эту территорию после развала СССР контролировали люди, руководимые Западом.

«Встали на путь борьбы не просто с Россией, а создали на этой территорией антироссию», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, президент России 30 мая также заявил, что жители Украины должны понимать, что руководство страны подталкивает Россию на зеркальные действия. Путин пояснил, что власти Украины предпринимают попытки вызвать ответную реакции России. Он добавил, что, в отличие от ВСУ, российская армия носит удары только по военной инфраструктуре.