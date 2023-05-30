Шебекинский район, Белгородская область, 30 мая, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Недобрый вечер сегодня. Вооружённые силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселённых сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли и ранены люди», — сообщил глава области.

Гладков добавил, что по этой причине отменил прямой эфир.

Обстрелы приграничных территорий России, в частности, Белгородской области, украинские военные ведут с начала спецоперации. Так, 29 мая в Графовке погиб мужчина. Он занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте.

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В тот же день в результате обстрела украинскими войсками промышленного предприятия в Шебекино пострадали четыре мирных жителя. Из-за прилёта снаряда по производственному корпусу с лакокрасочными жидкостями произошёл пожар. Четверо пострадавших, сотрудники предприятия, попали в больницу с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом.

До этого Гладков заявил, что присоединение Харькова к территории Белгородской области может решить проблему обстрелов украинскими войсками территории региона.