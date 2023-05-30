Брюссель, 30 мая, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Евросоюз ввёл санкции против пяти человек за «дестабилизацию» в Молдавии, говорится в сообщении официального журнала ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Ввиду ситуации в Молдавии ЕС считает, что пять человек должны быть добавлены в перечень физических и юридических лиц под ограничительными мерами», — говорится в тексте документа.

Под санкции ЕС, в частности, попали молдавские оппозиционные политики, а также российский бизнесмен.

Как сообщало ИА Регнум, власти стран Евросоюза сообщили 25 мая Еврокомиссии об установлении местонахождения €200 млрд замороженных активов Центробанка России. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что страны ЕС заморозили более €300 млрд российских активов. В 10-м пакете санкций Евросоюза против России содержалось требование к европейским операторам отчитаться Еврокомиссии о замороженных активах.