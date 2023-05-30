Пхукет, Таиланд, 30 мая, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Турист из России выпал с балкона отеля на Пхукете и разбился. Об этом сообщил 30 мая портал «Новости Пхукета».

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Погибшим оказался 43-летний уроженец Москвы. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили его тело под балконом одного из отелей. Никаких подозрительных травм не обнаружили, как и других признаков насильственной смерти. Супруга погибшего пояснила, что они долгое время ссорились из-за употребления мужчиной алкоголя.

Ранее ИА Регнум сообщало об обнаружении в Таиланде тела пропавшего 12 мая россиянина. Он также пропал на Пхукете. Оказалось, Юрия Смояна смыло в море волной на мысе Промтеп. Тело 14 мая обнаружили местные рыбаки у побережья Патонга, личность мужчины подтвердили его друзья. Поиски россиянина длились двух суток с перерывами на ночь.

Ещё ранее во время отдыха в Таиланде разбился на мотоцикле российский турист. Инцидент произошёл на одной из местных дорог на западном побережье Пхукета 8 мая. Мужчина не справился с управлением, вылетел с дороги и ударился о препятствие.