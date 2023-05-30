Вашингтон, 30 мая, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Американская писательница и публицист Тара Рид, которая является бывшей помощницей президента США Джо Байдена, считает, что американцам надоела русофобская политика Вашингтона.

Кадр из видео с канала: Дежурный по Нью — Йорку Тара Рид, помощница Байдена.

«Американскому народу очень надоело слушать про русофобию, и опросы показывают, что американцы не поддерживают эту опосредованную войну, которую ведут США и НАТО», — сказала Рид на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Россия сегодня».

По мнению экс-помощницы Байдена из-за сложившейся ситуации экономика США находится в состоянии свободного падения.

«Дороги разваливаются в США, инфраструктура разваливается, экономика в ужасном состоянии, инфляция скакнула на 40%, у нас рекордное количество бездомных в стране», — заявила она.

Рид также обратила внимание на недавнее высказывание американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты денег Вашингтона на помощь Киеву. Назвав заявление Грэма «отождествлением зла», Рид подчеркнула, что нельзя продолжать эту риторику ненависти.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство внутренних дел России объявило в розыск Грэма, в отношении которого ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за русофобские высказывания.

Сенатор 26 мая на встрече с президентом Украины назвал смерти россиян самой удачной тратой денег американскими властями, оказывающими военную поддержку Украине.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова Грэма. Дипломат уточнила, что банки и компании из США в своё время активно сотрудничали с нацистской Германией и были ключевой силой для процветания фашизма.