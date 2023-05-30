Москва, 30 мая, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани осудил атаку дронов на Москву, предпринятую украинским режимом, а также заявил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского напоминает бешеную собаку. Таким мнением французский парламентарий поделился с «Известиями».

ФРД Депутат Европарламента Тьерри Мариани

«Я решительно осуждаю это нападение на Москву. Я видел комментарий мэра [Сергея Собянина], который сообщил, что, к счастью, серьезно пострадавших нет. Хотя у нас нет подтверждения, что атака была совершена украинскими силами, мало кто сомневается в том, кто именно несет ответственность за это. Поведение Зеленского все больше напоминает поведение бешеной собаки, способной спровоцировать глобальную катастрофу», — подчеркнул Мариани.

Также французский депутат отметил, что поставки западных стран современного вооружения Киеву приближают мир к хаосу, а стратегия поведения украинского лидера всё больше выходит из-под контроля Запада.

«Стратегия Зеленского всё больше выходит из-под контроля Запада, который неоднократно заявлял, что не поддержит нападения на Россию. Поставки на Украину всё более современного и дальнобойного оружия приближают нас к хаосу», — отметил депутат.

Утром 30 мая Москву и область атаковали беспилотники. В Министерстве обороны России заявили, что в нападении участвовали восемь дронов самолетного типа. Все они были поражены: пять сбиты комплексом «Панцирь», а ещё три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что целью предпринятой киевским режимом террористической атаки дронами в Москве были гражданские объекты. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о незначительных разрушениях нескольких жилых домов в результате атаки. Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

Президент России Владимир Путин, комментируя нападение, заявил, что предпринятая Украиной атака — это террористическая деятельность. Президент подчеркнул, что российские войска, в отличие от ВСУ, осуществляют только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры.

Министерство иностранных дел России осудило осуществленные Вооруженными силами Украины попытки террористических атак по Москве и Московской области. В ведомстве сообщили, что атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе были направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику. Все причастные к атакам лица понесут наказание, отметили в МИД РФ.