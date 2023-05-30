Москва, 30 мая, 2023, 18:02 — ИА Регнум. При опрокидывании трибуны со зрителями на Гребном канале в Ростове-на-Дону пострадали 15 человек, трое из них в крайне тяжёлом состоянии, сообщил губернатор Василий Голубев.

ГУ МЧС России по Ростовской области Обрушение трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону

Как он рассказал, порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время футбольного матча.

«По моему поручению на место выехали руководители и специалисты областных ведомств, на месте работают спасатели, медики, правоохранители. На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о 5 взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей — в крайне тяжелом состоянии», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

ГУ МЧС России по Ростовской области Обрушение трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону

Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Проводится расследование.

Ранее 30 мая МЧС по региону сообщило, что примерно в 16:45 произошло обрушение трибуны на Гребном канале. К тому моменту было известно об одной погибшей женщине и семи пострадавших детях.

На опубликованных с места кадрах, видно серьёзное ухудшение погоды в городе. Предварительно, именно непогода стала причиной ЧП.