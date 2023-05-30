Москва, 30 мая, 2023, 17:59 — ИА Регнум. При атаке беспилотников по объектам в Москве система противовоздушной обороны (ПВО) сработала удовлетворительно. Такую оценку 30 мая дал президент России Владимир Путин.

mil.ru ЗРК «Панцирь»

«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно», ― подчеркнул глава государства. При этом он отметил, что есть над чем работать.

Путин напомнил, что с подобными проблемами сталкивались на аэродроме Хмеймим в Сирии, при этом территория самой авиабазы и российской столицы ― огромного европейского мегаполиса ― несопоставимы.

«Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы. И мы будем это делать», ― заверил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, атака дронов на Москву произошла утром 30 мая. Зафиксированы повреждения жилых домов на улице Атласова в Новой Москве, на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия зафиксированы в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, никто серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека.

В Минобороны России заявили, что в атаке на Москву и область Киевом задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Три дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять беспилотников сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки БПЛА на Москву.

Министерство иностранных дел России решительно осудило осуществлённые ВСУ попытки террористических атак по Москве и Московской области. Президент Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью.