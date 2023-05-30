При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 10 человек
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 10 человек
Ростов-на-Дону, 30 мая, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Число пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону возросло до девяти человек, одна женщина погибла. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.
«Ростов-на-Дону, в 16:25 мск поступило сообщение, что на территории Гребного канала (ул. Пойменная, 2А) произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали восемь человек: семь детей и одна женщина», — говорится в сообщении ведомства.
Позже в ведомстве уточнили, что пострадавшая женщина скончалась, а количество пострадавших выросло до десяти.
Детей доставили в лечебное учреждение для медицинского обследования.
В МЧС добавили, что на месте происшествия работают спасатели.
Ранее ИА Регнум сообщил, что 30 мая в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на территории Гребного канала. Сообщение об инциденте поступило в 16:25.