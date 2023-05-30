Варшава, 30 мая, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты используют Украину только в качестве инструмента для сдерживания России. Об этом 30 мая сообщило польское издание Mysl Polska.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Американцы время от времени дают понять, чего они ждут от этого конфликта — испытания, ослабления России. Для них Украина — это ресурс, в который они вложили значительные средства, и они будут использовать его до тех пор, пока он служит цели», — говорится в публикации.

Обозреватели отметили, что, по их мнению, американские власти не желают расширять конфликт, чтобы не оказаться вовлечёнными в него, так как Китай является для США большей угрозой, что видно даже по поставкам оружия, которое Киеву, как считают авторы, посылают в небольших объёмах, а к Тайваню отправляют флот.

Также в статье уточняется, что до момента, когда власти в Киеве будут справляться со сдерживанием Москвы, Запада будет толкать Украину на продолжение боевых действий, несмотря ни на какие потери.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что усиленные поставки вооружения украинской армии свидетельствуют о том, что США и западные союзники хотят максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его более кровопролитным. Он уточнил, что в последние месяцы страны НАТО поставляют ВСУ тяжелые танки, ударную артиллерию, крылатые ракеты большого радиуса действия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 мая обвинил Запад в эскалации украинского конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что степень прямой и косвенной вовлечённости западных стран в события на Украине возрастает с каждым днём. Позднее он уточнил, что Запад ведёт войну против России во всех сферах, посягая на то, что раньше казалось святым.