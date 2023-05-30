Косовска-Митровица, Сербия, 30 мая, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Формирование Сообщества сербских муниципалитетов будет способствовать урегулированию конфликта. Об этом 30 мая заявил посол России Александр Боцан-Харченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как отметил дипломат, «рецепт» урегулирования ситуации в Косово существует. По словам Боцан-Харченко, существует соглашение, которое было одобрено Брюсселем, подписано не только Белградом, но и Приштиной.

«Рецепт существует в виде соглашения <…> о создании Сообщества сербских муниципалитетов, в котором бы предполагались и честные выборы, и избрание, и назначение представителей в общинах муниципалитетов», — отметил Боцан-Харченко.

Дипломат уточнил, что именно это гарантировало бы права и безопасность для косовских сербов.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа 2022 года директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович заявил, что единственный путь к долгосрочному миру в Косово и Метохии ведет через создание Сообщества сербских муниципалитетов.

Эту меру предусматривают первые шесть пунктов Брюссельского соглашения, подписанного между Белградом и Приштиной в 2013 году.