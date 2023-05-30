Москва, 30 мая, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Очередное обострение ситуации в Косово и то, как отреагировал на это Запад, свидетельствуют о том, что ЕС продолжает пытаться встроить Сербию в антироссийский фронт. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 мая заявил Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Так он прокомментировал обещания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля принять меры и в отношении Сербии, и в отношении Косова, если те продолжат конфронтацию и будут мешать деэскалации.

«Во-первых, вся эта история нацелена на то, чтобы заставить Сербию (даже путём сброса президента Сербии Александра Вучича) встроиться в антироссийский фронт. Это особенно актуально для Запада после последних выборов в Турции, где не удалось привести к власти прозападную оппозицию. А Сербия давно раздражает и Европейский союз, и в целом Запад», — сказал Суслов.

По его словам, обострение ситуации в Косово и последовавшая за этим реакция Запада нацелены на то, чтобы либо заставить Вучича уйти, либо довести дело до столкновения между сербскими вооруженными формированиями с одной стороны и KFOR и косово-албанской полицией с другой. После этого Вучич будет вынужден уйти, и Сербия встроится в антироссийскую коалицию.

«Во-вторых, это обострение, конечно же, стало большим дипломатическим позором для Европейского союза, который на протяжении многих лет подчеркивал, что интеграция с ЕС магически урегулирует все конфликты», — сказал Суслов.

Что касается обещанных Боррелем мер, то, как полагает эксперт, в первую очередь речь может идти о приостановке сближения Сербии с Европейским союзом. Возможны и более серьёзные санкции, но как минимум Брюссель может обвинить Белград в том, что тот якобы «примораживает процесс сближения с ЕС».

Что касается угроз Борреля по адресу Косова, Суслов считает, что это в большей степени риторика и серьёзных демаршей ЕС против Приштины едва ли стоит ожидать.

«Боррель хочет сделать хорошую мину при плохой игре и попытаться представить себя нейтральным медиатором конфликта. Хотя всем очевидно, что ЕС стоит на стороне Косова, а не Сербии», — сказал Суслов.

Между тем в Приштине исходят из уверенности в безнаказанности Косова и могут, как заметил эксперт, пойти на ещё большее обострение.

«В Приштине понимают, что отзывать признание Косова в качестве независимого государства ЕС не будет. Отказываться от поддержки Косова тоже никто не станет. Западу нужно, чтобы Сербия оставалась маленькой, слабой, несамостоятельной и в конечном итоге стала одним из элементов и сателлитов коллективного Запада», — подытожил Суслов.

Сам Боррель предпочёл не конкретизировать, какие именно меры имеет в виду в отношении Белграда и Приштины. Европейский дипломат ограничился репликой о том, что государства — члены Евросоюза получают информацию о том, что происходит в Косово, и могут принять меры к сторонам конфликта, если те будут мешать его урегулированию.

Между тем экспертное сообщество сомневается в том, что обострение ситуации в Косове не является симптомом куда более опасных процессов. Ранее в беседе с ИА Регнум политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что этот рост напряжённости «укладывается в ту логику общей дестабилизации и эскалации конфликтов на европейском континенте, которая наблюдается в последние годы». В МИД РФ фактором дестабилизации ситуации в Косове назвали миротворческий контингент НАТО KFOR, который не просто продемонстрировал непрофессионализм, но и сам стал источником «ненужного насилия». Посольство России в Сербии высказалось ещё категоричнее: события в Косове говорят о том, что против Вучича силами Запада развязана гибридная война, причиной которой стала независимая политика Белграда.