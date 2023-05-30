Москва, 30 мая, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Информация об этом опубликована в базе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский

«Сырский Александр Станиславович. Разыскивается по статье УК РФ», ― указано в сообщении.

Какая именно статья ему вменяется, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МВД объявило в розыск главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. При этом не уточнялось, какую статью УК РФ ему инкриминируют.

Следственный комитет в мае заочно предъявил Залужному и другим украинским военачальникам обвинения из-за обстрелов мирного населения и гражданских объектов в Донбассе.

Глава СК Александр Бастрыкин ранее заявил, что Следственный комитет с 2014 года возбудил 2406 уголовное дело против действий ВСУ, в том числе 1752 дела из-за обстрелов на территории ДНР и ЛНР. Он уточнил, что среди фигурантов уголовных дел числятся 115 лиц из состава командиров и руководства ВСУ, а также министерства обороны Украины.

Бастрыкин добавил, что в результате преступных действий украинских военных с 2014 года в Донбассе погибли 4,9 тыс. человек, а 8,8 тыс. мирных жителей получили ранения.