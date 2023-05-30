Москва, 30 мая, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Инициация досудебного расследования о возможной госизмене президента Украины Владимира Зеленского по инициативе депутата Верховной Рады Гео Лероса свидетельствует о продолжающихся внутриполитических спорах и конкуренции между правящей партией и оппозицией. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал политический аналитик Владимир Джаралла.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее депутат украинской рады Гео Лерос сообщил в своём Telegram-канале, что суд Украины обязал Госбюро расследований возбудить уголовное дело о возможной госизмене украинского президента и членов его команды. Как отметил депутат, Зеленский, глава президентского офиса Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, экс-председатель СБУ Иван Баканов и бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Руслан Демченко должны быть допрошены как главные фигуранты дела о якобы назначении агентов ФСБ в спецслужбу. По мнению Лероса, эти назначения привели к гибели украинцев.

Как отметил политический аналитик, поводом для обращения в суд стали давние конфликты внутри украинских политических партий и серьёзные недовольства оппозиционеров Зеленского его действиями в стране.

«Несмотря на внешний военный конфликт внутриполитическая грызня в банке пауков под названием «Украинская политика» не останавливается ни на мгновение. Мы наблюдаем отражение борьбы тех, кто проигрывает Зеленскому, кто не хочет мириться с его политикой, и они ищут различные варианты, которые помогут им либо свергнуть его, либо отстоять свои интересы, либо переформатировать политическое поле Украины», — считает Джаралла.

По словам эксперта, окружение Зеленского достаточно уверенно создаёт вокруг президента авторитарный режим, подготавливая своего лидера к диктаторству. Об это свидетельствуют последние события, в том числе борьба с руководством в регионах Украины. Эксперт напомнил об отстранении от должностей глав Одесской и Хмельницкой областей, а также об увольнении замглавы Службы безопасности Украины и заместителя командующего Нацгвардии Украины.

«Причина — желание поставить под контроль местную власть, а после уже готовиться к новым парламентским и президентским выборам. Офис президента активно штампует, как из-под конвейера уголовные дела по разным способам обвинения в коррупции», — отмечает эксперт.

Политолог считает, что у оппонентов президента всё меньше возможностей воздействовать на его политику. Поэтому возбуждение уголовного дела — довольно серьёзный шаг за последнее время. Однако, по мнению Джараллы, украинский лидер может не обратить внимание на эту попытку со стороны конкурентов. Также политолог подчеркнул, что Запад вряд ли будет вмешиваться в подобные разбирательства. Джаралла отметил, что коллективный Запад сейчас больше заинтересован в прекращении огня на Украине или организации переговоров между Москвой и Киевом, так как близятся президентские выборы во многих западных странах и внимания требуют образы кандидатов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте этого года депутат Лерос обвинил президента Украины в огромных хищениях при закупках вооружений. Он отмечал, что при покупке болгарских снарядов была крупная переплата, в ходе чего €170 млн «ушли кому-то в карман».