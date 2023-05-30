Белград, 30 мая, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Ситуация в Косове и Метохии подошла к критической черте. Об этом 30 мая заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала «Россия 24».

Валерий Шарифулин/ТАСС Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко

«Ситуация крайне напряжённая, я бы добавил, что ситуация подошла к критической черте, за которой возможен взрыв уже крупномасштабный», — сказал он.

Боцан-Харченко, который ранее встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, отметил, что сербский лидер готов к решению проблемы с Косово дипломатическим путём и готов вести переговоры, однако требует от западных стран нейтральности в этой ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Вучич заявил, что сербские власти будут стараться сохранить мир и стабильность в Косове и Метохии и требуют обеспечения гарантией безопасности для сербов в регионе. Он подчеркнул, что это необходимо для любого дальнейшего диалога с Приштиной.

Также официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что миротворческий контингент НАТО KFOR («Силы для Косова», СДК) стал фактором эскалации в Косове. Дипломат уточнила, что что Запад выборочно относится к своим обязанностям в Косове, поэтому СДК неверно интерпретирует свои функции.

В Косове 29 мая начались столкновения сербов с полицией. Правоохранители и контингент НАТО оцепили здания местных органов власти в общинах Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица для защиты их от недовольства местного сербского населения. Ранее косовские сербы потребовали, чтобы новые мэры этих общин подали в отставку, а косовская специальная полиция покинула север края. Затем представители НАТО атаковали их.