Москва, 30 мая, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Когда Советский Союз распался, было неизбежно, что Украина и Россия будут конкурировать, но рассчитывали, что это будет по-другому, заявил президент Владимир Путин 30 мая. Об этом сообщило ТАСС.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Видимо, те, кто этим занимался, исходили из того, что всё будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности — исторической, культурно-языковой и так далее», — сказал он.

Президент отметил, что отношения между странами стали развиваться совсем другим образом. По его мнению, с самого начала обретения Украиной независимости там фактически руководили представители Запада, которые делали из неё «анти-Россию», а в 2014 году устроили переворот в Киеве и развязали войну в Донбассе, на которую Россия была вынуждена ответить.

Путин напомнил, что в НАТО после распада СССР пообещали не расширятся на восток, но не сдержали своего слова, обманули и добрались в том числе до Украины.

Ранее Путин отметил, что действующее руководство Украины встало на путь террора, предпочитая атаковать мирных жителей в России, стараясь спровоцировать Москву на зеркальную реакцию. Президент подчеркнул, что Вооружённые силы России наносят удары по военной инфраструктуре на Украине.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 30 мая объявил, что за прошедшие сутки российские войска нанесли удары высокоточным оружием по центрам принятия решений в Киеве, где находились специалисты, планировавшие теракты на российской территории.