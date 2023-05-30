Москва, 30 мая, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Когда Советский Союз распался, было неизбежно, что Украина и Россия будут конкурировать, но рассчитывали, что это будет по-другому, заявил президент Владимир Путин 30 мая. Об этом сообщило ТАСС.

Путин: конкуренцию России и Украины ожидали, но цивилизованную
Kremlin.ru
Владимир Путин

«Видимо, те, кто этим занимался, исходили из того, что всё будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности — исторической, культурно-языковой и так далее», — сказал он.

Президент отметил, что отношения между странами стали развиваться совсем другим образом. По его мнению, с самого начала обретения Украиной независимости там фактически руководили представители Запада, которые делали из неё «анти-Россию», а в 2014 году устроили переворот в Киеве и развязали войну в Донбассе, на которую Россия была вынуждена ответить.

Путин напомнил, что в НАТО после распада СССР пообещали не расширятся на восток, но не сдержали своего слова, обманули и добрались в том числе до Украины.

Ранее Путин отметил, что действующее руководство Украины встало на путь террора, предпочитая атаковать мирных жителей в России, стараясь спровоцировать Москву на зеркальную реакцию. Президент подчеркнул, что Вооружённые силы России наносят удары по военной инфраструктуре на Украине.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 30 мая объявил, что за прошедшие сутки российские войска нанесли удары высокоточным оружием по центрам принятия решений в Киеве, где находились специалисты, планировавшие теракты на российской территории.