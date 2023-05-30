Москва, 30 мая, 2023, 17:03 — ИА Регнум. В Москве задержали украинку, собиравшуюся вывезти детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, из новых регионов России. Об этом 30 мая сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Кадр из видео Задержанная гражданка Украины, которая должна была вывезти детей-сирот

«Задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда Save Ukraine, который работает со Службой безопасности Украины, для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий», — процитировало агентство его слова.

Уточняется, что речь идёт о детях, оставшихся без родителей, из Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли в конце сентября 2022 года. ДНР и ЛНР восемь лет являлись самостоятельными государствами, Запорожская и Херсонская области до сентября 2022 года входили в состав Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте количества обращений от людей, которые хотели бы усыновить детей из новых российских регионов.

Ранее первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в постоянное представительство обращается большое количество беженок с Украины, которые просят помощи в возвращении своих детей, отобранных властями стран Европы. Он отметил, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатацию «на Западе не хотят замечать». Полянский пояснил, что правовое участие в таких инцидентах не находится в компетенции диппредставительства, но с человеческой точки зрения не помочь невозможно.