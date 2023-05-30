Москва, 30 мая, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Актёр театра и кино Николай Шатохин скончался 29 мая на 63-м году жизни. Об этом 30 мая сообщила режиссёр Ксения Зорина на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Кадр из сериала «Каменская-4». 2005. Россия Николай Шатохин

«Вчера умер Николай Шатохин. Он сыграл когда-то две главные роли в двух великих фильмах — «Чувствительном милиционере» Киры Муратовой и «Трудно первые сто лет» Виктора Аристова», — написала она.

Режиссёр уточнила, что Шатохин ушёл из жизни в больнице от COVID-19, и добавила, что похороны актёра пройдут 1 июня. Прощание с артистом состоится в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ).

Николай Шатохин родился 30 сентября 1960-го в Самаре и окончил ГИТИС по специальности «актёрское искусство» в 1989 году. В период с 1989 по 1992 год играл в МТЮЗ. Также снялся более чем в 70 работах в кино, включая такие фильмы, как «Чувствительный милиционер» (1992), «Меченосец» (2006), «Трудно первые сто лет» (1988) и других, а также в сериалах «Каменская» (2005), «Склифосовский» (2014-2015) и других.