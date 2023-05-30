Волоколамск, Московская область, 30 мая, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В Московской области пожарные локализовали возгорание на складе спирта. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«16:02 локализация на площади 3400 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет», ― говорится в сообщении ведомства.

В тушении пожара задействовали 11 человек и три единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, сообщение о возгорании в нежилом помещении в Волоколамском городском округе поступило на пульт дежурного в 12:37 мск 30 мая. Инцидент произошёл на Рузском шоссе, 24 в селе Осташево.

К прибытию на место ЧП пожарных расчётов в двухэтажном здании спиртового завода горел пластик на первом этаже на площади порядка одной тысячи квадратных метров.

Огонь быстро распространился. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Очевидцы сообщили о двух взрывах. Возможно, это взрывались ёмкости со спиртом.