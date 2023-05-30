Москва, 30 мая, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения. Об этом он сказал во вторник, 30 мая, на выставке, посвящённой креативной экономике.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Так глава государства ответил на вопрос главы Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой. Путин указал на плачевное положение мирных украинских граждан.

«Граждане Украины, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения», — заявил он.

Ранее Путин также отметил, что руководство Украины подталкивает Россию на ответные действия. Он отметил, что данный факт также необходимо понимать всем украинцам, как и то, что боевые действия развязали «украинские воротилы», а не российская сторона.