Москва, 30 мая, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Жители Украины должны понимать, что руководство этой страны подталкивает Россию на зеркальные действия. Об этом 30 мая заявил президент Владимир Путин.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Не Россия развязала войну и не Россия использует такие средства, которые применяют украинские воротилы», — сказал президент.

Путин пояснил, что власти Украины предпринимают попытки вызвать ответную реакции России, провоцируют на зеркальную реакцию. Глава российского государства добавил, что в отличие от Киева ВС России носит удары только по военной инфраструктуре.

Как сообщало ИА Регнум, президент России подтвердил 30 мая, что российские войска нанесли удар по штабу военной разведки Украины. Путин отметил, что в ответ на это Киев выбрал путь попыток запугивания России и её граждан.

По данным Минобороны на 30 мая, ВС России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по центрам принятия решений Украины, в которых велась подготовка терактов на российской территории.

При этом утром 30 мая произошла атака дронов на жилые дома в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.