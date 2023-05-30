Москва, 30 мая, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Это 30 мая следует из базы данных ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Валерий Залужный, украинец, 8 июля 1973 года рождения, разыскивается по статье УК», — указывается в базе МВД.

Следственный комитет в мае заочно предъявил Залужному и другим украинским военачальникам обвинения из-за обстрелов мирного населения и гражданских объектов в Донбассе.

МВД РФ Главкома ВСУ Валерия Залужного объявили в розыск

Как сообщало 29 мая ИА Регнум, МВД объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма. В отношении него председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за русофобские высказывания.

С начала мая Залужный перестал появляться на публике, что спровоцировало серию слухов о его гибели. Начало им положил подозрительный отказ генерала встречаться с начальниками генштабов стран — членов НАТО. Позже 21 мая хакерская группа «Джокер ДНР» сообщила, что главком ВСУ тяжело ранен при ракетном ударе по штабу ВСУ в начале мая, из-за чего может покинуть пост. После этого в Сети стали появляться старые фото Залужного, которые пытались выдать за актуальные.