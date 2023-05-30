Москва, 30 мая, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Украина пытается дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции. Об этом 30 мая заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Есть угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной станции или использовать какие-то грязные устройства подобного рода, связанные с атомной промышленностью», — сказал он во время посещения центра «Зотов», отвечая на вопрос главы Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, касающийся утренней атаки БПЛА на Московский регион.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта 2022 года военнослужащие Вооружённых сил России взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию. При этом оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасности.

28 мая 2023 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС при помощи ударного БПЛА, аппарат был посажен и обезврежен. Он нёс на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора.

Представитель силового ведомства отметил, что атака была предпринята после заявления украинской стороны о якобы опасности для ЗАЭС.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупреждал, что ВСУ готовят операцию, в ходе которой намерены обстрелять и захватить Запорожскую АЭС.

По его словам, руководство Украины через «информационные помойки» и материалы в западных СМИ формируют мнение, что виноватой в возможной ядерной катастрофе будет Москва. Он также добавил, что киевские власти стремятся заранее оправдать свои действия по отношению к такому объекту, как Запорожская АЭС.