Москва, 30 мая, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Украина пытается дезорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции. Об этом 30 мая заявил президент России Владимир Путин.

Запорожская АЭС. Энергодар
Иван Шилов ИА REGNUM
Запорожская АЭС. Энергодар

«Есть угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской атомной станции или использовать какие-то грязные устройства подобного рода, связанные с атомной промышленностью», — сказал он во время посещения центра «Зотов», отвечая на вопрос главы Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, касающийся утренней атаки БПЛА на Московский регион.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта 2022 года военнослужащие Вооружённых сил России взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию. При этом оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасности.

28 мая 2023 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС при помощи ударного БПЛА, аппарат был посажен и обезврежен. Он нёс на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора.

Представитель силового ведомства отметил, что атака была предпринята после заявления украинской стороны о якобы опасности для ЗАЭС.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупреждал, что ВСУ готовят операцию, в ходе которой намерены обстрелять и захватить Запорожскую АЭС.

По его словам, руководство Украины через «информационные помойки» и материалы в западных СМИ формируют мнение, что виноватой в возможной ядерной катастрофе будет Москва. Он также добавил, что киевские власти стремятся заранее оправдать свои действия по отношению к такому объекту, как Запорожская АЭС.