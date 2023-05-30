Москва, 30 мая, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Начался прием заявок на участие в торгах на право редевелопмента участка бывшей промзоны «Серп и молот» в Нижегородском районе Москвы. Аукцион будет проведен 17 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Город выставил на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Серп и молот», который расположен вдоль Перовского проезда на территории площадью 1,7 гектара. Инвестиции в реализацию проекта составят более 6,5 миллиарда рублей», — заявил Ефимов. Он добавил, что на территории бывшей промзоны планируется построить общественные и деловые объекты. В итоге в городе появятся почти полторы тысячи рабочих мест, подчеркнул Ефимов.

На сегодняшний день на территории «Серп и молот» находятся старые склады и автосервисы. «В ходе реорганизации территории на участке бывшей промзоны «Серп и молот» планируется возвести более 60 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая офисные здания, магазины, кафе, объекты для проведения выставок, ярмарок и деловых мероприятий», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Заявки на участие в аукционе принимается до 6 июля. Принять участие в аукционе могут любые лица, соответствующие предъявляемым требованиям, включая собственников имущества на этой территории «Серп и молот».