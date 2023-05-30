Москва, 30 мая, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает попытки украинских террористических атак по Москве и Московской области. Об этом говорится в опубликованном 30 мая заявлении Министерства иностранных дел России.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Последствия атаки беспилотников в Москве

«МИД России решительно осуждает попытки террористических атак ВСУ, имевшие место рано утром 30 мая на территории Москвы и Московской области», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что атаки дронов в Москве и Подмосковье, направленные исключительно против гражданского населения, преследовали целью посеять панику.

«Поддержка Западом киевского режима подталкивает украинское руководство к всё более безрассудным преступным деяниям, включая акты терроризма, нарушение международного гуманитарного права и военные преступления», — добавляется в заявлении.

Также указывается, что на этом фоне заявления официальных лиц стран НАТО о том, что Украина не станет наносить удары вглубь по территории России, стали абсолютно лицемерными.

Кроме того, подчёркивается, что Москва оставляет за собой право на самый жёсткий ответ на террористические атаки со стороны Киева.

Как сообщало ИА Регнум, беспилотник 30 мая влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. После этого московский мэр Сергей Собянин сообщил, что в столице ряд зданий получил незначительные повреждения при атаке беспилотников. Он также уточнил, что за медпомощью обратились два человека, которым её оказали на месте.

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте по факту атаки дронов на Москву и Московскую область. В расследовании дела участвуют опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, а также специалисты Судебно-экспертного центра СК.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления стран коллективного Запада о том, что передаваемое Украине оружие не должно использоваться против российской территории, являются очередной ложью. Глава МИД подчеркнул, что теперь Киев перешёл к террористическим методам, для которые использует западное оружие.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью предпринятой киевским режимом террористической атаки дронами в Москве были гражданские объекты. Глава Минобороны отметил, что российские военные нейтрализовали в столице России и Подмосковье восемь дронов самолётного типа.