Москва, 30 мая, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России решительно осуждает осуществленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) попытки террористических атак по Москве и Московской области. Об этом говорится в опубликованном 30 мая заявлении дипломатического ведомства.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Последствия атаки беспилотников в Москве

«МИД России решительно осуждает попытки террористических атак ВСУ, имевшие место рано утром 30 мая на территории Москвы и Московской области», — говорится в документе

По информации российского внешнеполитического ведомства, атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Московском регионе были направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику.

«Поддержка Западом киевского режима подталкивает украинское руководство к все более безрассудным преступным деяниям, включая акты терроризма, нарушение международного гуманитарного права и военные преступления», — отметили в МИД России.

В связи с этим в заявлении отмечено, что российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима.

Как подчеркнули в МИД все причастные к атакам БПЛА лица будут найдены и понесут наказание.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 мая произошла атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на жилые дома в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте.

30 мая дрон влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За медицинской помощью обратились два человека.

На Ленинском проспекте на время работы экстренных служб эвакуировали жильцов нескольких подъездов. Расследованием фактов падения беспилотников на здания в Москве занимается Следственный комитет. Прокуратуры Москвы и Московской области взяли ход расследования на контроль.

Как заявили в Министерстве обороны, в атаке, совершённой утром 30 мая на Москву и область киевским режимом, задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Все они были нейтрализованы.

В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, взрывы, которые жители нескольких районов Московской области слышали утром, были звуками работы систем противовоздушной обороны.