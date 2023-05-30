Москва, 30 мая, 2023, 16:06 — ИА Регнум. На торрент-трекере Opentrackr выложили сборку игры S. T. A. L. K. E. R․ 2, которую разрабатывает украинская компания GSC Game World. Об этом 30 мая сообщило сообщество Вестник «Того Самого Сталкера» в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из видео Геймплей S. T. A. L. K. E. R. 2

Размер слитого архива составляет 200 ГБ с датой последнего обновления 26 мая. Файлы зашифрованы, поэтому игру запустить не получается.

Авторы сообщества рассчитывают, что вскоре смогут обойти шифры и опубликовать рабочую версию игры. Один из участников группы написал, что это может произойти уже к сегодняшнему вечеру, 30 мая.

В GSC Game World впервые официально анонсировали создание S. T. A. L. K. E. R․ 2 в августе 2010 года и пообещали выпустить игру в 2012 году. В декабре 2011 года в компании сообщили, что работу по этому направлению прекратили.

В мае 2018 года GSC Game World снова приступила к разработке обещанной игры. На её сайте стали публиковать некоторые подробности и тизеры. Дату выпуска игры неоднократно переносили.

В марте 2022 года в компании заявили, что разработку S. T. A. L. K. E. R․ 2 отложили на второй план в связи с началом Россией специальной военной операции на Украине. Разработчики также объявили, что эту игру не будут продавать в России.