Москва, 30 мая, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эритреи Исайясом Афеворки, сообщили 30 мая в Кремле.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Планируется обсудить перспективы развития российско-эритрейских отношений в различных областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Переговоры пройдут 31 мая в Москве. Президент Эритреи прибудет в Россию с официальным визитом.

Как сообщало ИА Регнум, Россия и Эритрея договорились в конце января 2023 года создать межведомственный механизм консультаций по торговле и экономике. Глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом заявил, что стороны заинтересованы в наращивании торгово-экономического сотрудничества. Также Лавров уточнил, что обе страны будут поощрять прямые контакты между бизнес-сообществами. Параллельно, как заявил Лавров, будут рассматриваться шаги, которые позволят обезопасить сотрудничество России и Эритреи от западных санкций.