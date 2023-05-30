Москва, 30 мая, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Нельзя исключить, что украинские БПЛА, которыми пытались атаковать гражданские объекты в Москве и Подмосковье, были запущены с российской территории, высказал ИА Регнум предположение полковник запаса подразделения «Альфа» Центра спецназначения ФСБ Виталий Демидкин.

(сс) Vyacheslav Guz. Виталий Демидкин

Собеседник допустил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), об атаках которых сообщалось утром 30 мая, были запущены из ближайших к Москве регионов, вполне вероятно — из Московской области. Запуск мог стать результатом работы неких «спящих» ячеек на территории России или их взаимодействия с незаконно проникшими в Россию лицами.

В связи с этим Демидкин положительно оценил действия МВД в первые часы после инцидентов с БПЛА в столице и её окрестностях. Так, по сообщению ТАСС, 30 мая в Новой Москве были усилены меры безопасности. Сотрудники полиции патрулировали улицы и выборочно останавливали автомобили для проверки документов.

«Эти рейды и прочие мероприятия, могут быть очень эффективными. Могут быть хорошие зацепки. Если выявить место взлёта летательного аппарата, примерно определить, откуда он был выпущен. Ну и, конечно, прочесывание местности и общение с гражданскими лицами. Они могут указать на человека, который причастен к пуску. И уже отсюда можно «разматывать клубок», выяснять, кто за этим стоит» , — указал он.

Ветеран ФСБ призвал широкую общественность пересмотреть беззаботное отношение к окружающей обстановке, свойственное для мирной жизни, но опасное в условиях явной террористической угрозы. Это облегчило бы, в том числе, и работу МВД, нацеленную на выявление террористов и их пособников, а также на предотвращение новых атак. Ведь общение представителей правоохранительных органов с бдительными гражданскими лицами играет важную роль в безопасности простых людей, поясняет специалист.

«Мы — простые граждане, живём в своих домах, ходим по улицам, — указал Демидкин. — Очень многое видим, но не на всё обращаем внимание. Не обращаем внимание на подозрительных людей, на подозрительных соседей, которые, может быть, с кем-то переговариваются, к ним кто-то непонятно как приезжает или заходит. Ну и конечно, не сообщаем в правоохранительные органы о подозрительных лицах».

30 мая восемь украинских беспилотников предприняли попытку атаки на Москву и Московскую область. Незначительные повреждения получили несколько домов на улице Атласова в Новой Москве, на Ленинском проспекте и на улице Профсоюзной. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК («Террористический акт»). Расследование ведет центральный аппарат и специалисты судебно-экспертного центра СК. Рассматривается версия о причастности Службы безопасности Украины, других украинских спецслужб и ВСУ.

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