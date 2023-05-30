Москва, 30 мая, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Нельзя исключить, что украинские БПЛА, которыми пытались атаковать гражданские объекты в Москве и Подмосковье, были запущены с российской территории, высказал ИА Регнум предположение полковник запаса подразделения «Альфа» Центра спецназначения ФСБ Виталий Демидкин.

Эксперт по безопасности Демидкин допустил причастность «спящих ячеек» к атаке дронов в Москве
(сс) Vyacheslav Guz.
Виталий Демидкин

Собеседник допустил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), об атаках которых сообщалось утром 30 мая, были запущены из ближайших к Москве регионов, вполне вероятно — из Московской области. Запуск мог стать результатом работы неких «спящих» ячеек на территории России или их взаимодействия с незаконно проникшими в Россию лицами.

В связи с этим Демидкин положительно оценил действия МВД в первые часы после инцидентов с БПЛА в столице и её окрестностях. Так, по сообщению ТАСС, 30 мая в Новой Москве были усилены меры безопасности. Сотрудники полиции патрулировали улицы и выборочно останавливали автомобили для проверки документов.

«Эти рейды и прочие мероприятия, могут быть очень эффективными. Могут быть хорошие зацепки. Если выявить место взлёта летательного аппарата, примерно определить, откуда он был выпущен. Ну и, конечно, прочесывание местности и общение с гражданскими лицами. Они могут указать на человека, который причастен к пуску. И уже отсюда можно «разматывать клубок», выяснять, кто за этим стоит» , — указал он.

Ветеран ФСБ призвал широкую общественность пересмотреть беззаботное отношение к окружающей обстановке, свойственное для мирной жизни, но опасное в условиях явной террористической угрозы. Это облегчило бы, в том числе, и работу МВД, нацеленную на выявление террористов и их пособников, а также на предотвращение новых атак. Ведь общение представителей правоохранительных органов с бдительными гражданскими лицами играет важную роль в безопасности простых людей, поясняет специалист.

«Мы — простые граждане, живём в своих домах, ходим по улицам, — указал Демидкин. — Очень многое видим, но не на всё обращаем внимание. Не обращаем внимание на подозрительных людей, на подозрительных соседей, которые, может быть, с кем-то переговариваются, к ним кто-то непонятно как приезжает или заходит. Ну и конечно, не сообщаем в правоохранительные органы о подозрительных лицах».

30 мая восемь украинских беспилотников предприняли попытку атаки на Москву и Московскую область. Незначительные повреждения получили несколько домов на улице Атласова в Новой Москве, на Ленинском проспекте и на улице Профсоюзной. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК («Террористический акт»). Расследование ведет центральный аппарат и специалисты судебно-экспертного центра СК. Рассматривается версия о причастности Службы безопасности Украины, других украинских спецслужб и ВСУ.

ИА Регнум подробно рассказывало о том, какие дроны ВСУ используют для атак объектов на российской территории. Военные эксперты сообщили, какие системы ПВО необходимы для борьбы с дронами.