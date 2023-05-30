Москва, 30 мая, 2023, 15:47 — ИА Регнум. На двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции российские подразделения уничтожили свыше 140 украинских военных и четыре единицы техники. Об этом 30 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районе Великой Новоселки и Времевки в Луганской Народной Республике», ― уточнил Конашенков.

Кроме того, в районе Владимировки в ДНР российские войска ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3809725" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На херсонском направлении за сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 30 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Как сообщило ИА Регнум, российские войска за сутки 28 мая уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях до 140 украинских военных, а также склад боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Авиация и артиллерия группировки войск «Восток» ударили по подразделениям ВСУ в районах Угледара в ДНР, а также Малиновки, Белогорья и Каменского в Запорожской области. Российские войска ударом высокоточного оружия уничтожили на аэродромах ВСУ командные пункты, авиатехнику и хранилища с вооружением и боеприпасами.

Также российские войска уничтожили до 145 украинских военных на донецком направлении.