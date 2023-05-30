Москва, 30 мая, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Миротворческий контингент НАТО KFOR («Силы для Косова», СДК) сам по себе стал фактором эскалации в Косово. Почему так произошло, объясняется в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Predrag Milosavljevic/Global Look Press Солдаты НАТО KFOR в Косово

Как она отметила в своей статье, ситуацию в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич можно было решить спокойно с помощью компромиссов, но контингент НАТО не смог этого сделать.

«Они не просто показали свой непрофессионализм, но и сами стали источником ненужного насилия, фактором эскалации», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что Запад выборочно относится к своим обязанностям в Косово, поэтому СДК неверно интерпретирует свои функции.

«Глубоко превратное понимание функций СДК контрастирует с декларируемым статусно-нейтральным подходом, давно превратившимся в фикцию. На деле контингент НАТО ни разу по-настоящему не защитил краевых сербов», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что миротворцы «обслуживают» косовоалбанский экстремизм и антисербские этнические чистки.

«Ни о каком доверии и, тем более, лояльности сербов в таких условиях говорить невозможно», — подытожила представитель МИД России.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 29 мая в Косово начались столкновения сербов с полицией. Правоохранители и контингент НАТО оцепили здания местных органов власти в общинах Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица, чтобы защитить их от недовольства местного сербского населения. Сербы Косово требовали, чтобы новые мэры указанных общин подали в отставку, а косовская специальная полиция покинула север края. Впоследствии представители НАТО атаковали их.

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что боец косовского отряда сил специального назначения (ROSU) открыл стрельбу по толпе сербов из автомата в муниципалитете Звечан. В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель позднее осудил «шокирующее» насилие в городе Звечане в Косово, где столкнулись силы сербских протестующих и косовской полиции и назвал «абсолютно неприемлемыми» атаки полиции и военнослужащих международной миссии НАТО.