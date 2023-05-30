Страсбург, Франция, 30 мая, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани выступил с решительным осуждением атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву. Он заявил об этом 30 мая в ходе слушаний в Европейском парламенте, которые транслировались на сайте ЕП.

Panoramic/Global Look Press Тьерри Мариани

«Хотя у нас нет подтверждения, что атака была совершена украинскими силами, мало кто сомневается в том, кто именно несёт ответственность за это», — сказал он.

Евродепутат отметил, что, по его мнению, в последнее время страны коллективного Запада постепенно теряют контроль над стратегией властей Украины, и напомнил, что ранее западные государства заявляли, что не станут поддерживать нападения Киева на российскую территорию.

Также Мариани указал, что поведение президента Украины Владимира Зеленского напоминает ему поведение бешеного пса, провоцирующего глобальную катастрофу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атаки беспилотников по Москве и Подмосковью утром 30 мая являются попыткой ответа украинских властей на эффективный удар российских военных по одному из центров принятия решений на Украине. Он добавил, что ВС России нанесли этот удар накануне.

До этого следователи СК возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте по факту атаки дронов на Москву и Московскую область. В расследовании дела принимают участие опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СКР, а также специалисты Судебно-экспертного центра ведомства.

Беспилотник 30 мая влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. После этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе несколько зданий получили незначительные повреждения при атаке беспилотников. Градоначальник уточнил, что в результате этого никто серьёзно не пострадал и за медпомощью обратились два человека, которым она была оказана на месте.