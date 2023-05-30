Москва, 30 мая, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Сборная России по футболу следующий тренировочный сбор проведёт не в июне, как планировалось, а осенью. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков», — сообщили в РФС.

Союз ведёт переговоры с футбольными федерациями ряда других стран и предварительно договорился о проведении товарищеских матчей во время окна Международной федерации футбола. Поскольку сборные, с которыми идут переговоры, не смогут играть в удобные даты в июне, РФС решил отменить в этом месяце сбор для российский футболистов.

«Принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону 2023/24», — отметили в организации.

Как сообщало ИА Регнум, РФС в декабре 2022 года объявил о создании рабочей группы, которая рассмотрит возможность перейти организации в Азиатскую конфедерацию футбола, в связи с тем, что УЕФА отстранила сборную России от международных соревнований. Изначально планировалось, что решение примут в начале 2023 года.

В апреле гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин сообщил, что вопрос о переходе российской сборной в Азиатскую конфедерацию ещё не отпал, так как УЕФА крайне медленно меняет позицию при рассмотрении, к каким соревнованиям допустить российский футболистов.